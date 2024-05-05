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الدوري المصري.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

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محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك نظيره سموحة اليوم الأحد في بطولة الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وسموحة، في السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة ال21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الزمالك المركز ال12 في جدول مسابقة الدوري برصيد 24 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

ويسعى الفريق الأبيض في مواصلة الانتصارات، للاقتراب من المقدمة، بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب البنك الأهلي بهدف دون رد.

وسوف تنقل مباراة الزمالك وسموحة في السابعة مساء اليوم الأحد، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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