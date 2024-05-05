شوبير يحسم الجدل حول عودة تريزيجيه إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، حقيقة عودة محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر وطرابزون سبور التركي، إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية اليوم الأحد،: "غير صحيح ما تردد حول عودة تريزيجيه إلى النادي الأهلي، والإدارة لم تفكر مطلقًا في الدخول بمفاوضات مع طرابزون."

وأكد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق: "تريزيجيه لم يفكر في ختام مشواره الاحترافي حتى الآن، ليعود إلى الأهلي مثلما تردد."

كما تطرق شوبير للحديث عن صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي، موضحا: "الأهلي يفكر في تدعيم خط دفاعه خلال الانتقالات الصيفية وهناك عدة أسماء مرشحة، على رأسهم مصطفى العش وإياد العسقلانى وزين الدين بلعيد وسيتم اختيار لاعب واحد منهم فقط."

من ناحية أخرى، نجح الأهلي في تحقيق الفوز على الجونة، بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري.

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى النقطة 27 محتلًا المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وذلك قبل مواجهة الاتحاد السكندري المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري، في السابعة مساء الثلاثاء المقبل، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.