صدمة جديدة لبايرن ميونخ قبل مواجهة ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى فريق بايرن ميونخ الألماني صدمة جديدة قبل مواجهته المرتقبة أمام فريق ريال مدريد الإسباني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن نادي بايرن ميونخ بشكل رسمي غياب لاعبه البرتغالي الدولي رفاييل جيريرو عن المباريات المقبلة بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة البايرن امام شتوتجارت أمس السبت ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني “بوندزليجا”.

ويغيب جيريرو عن مباراة الريال بعد تعرضه لإلتواء في أربطة الكاحل لينضم لقائمة اللاعبين الغائبين عن المواجهة المرتقبة المقرر لها مساء الأربعاء المقبل.

وخسر بايرن ميونخ أمس السبت امام شتوتجارت بثلاثية مقابل هدف، ليواصل نتائجه السلبية محلياً خلال الموسم الحالي.

وكانت مباراة الذهاب بين بايرن ميونخ وريال مدريد على ملعب اليانز ارينا قد إنتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليبتأجل حسم ةبطاقة التأهل إلى مباراة الإياب.