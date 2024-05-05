الامارات | غوارديولا: هالاند في قمة السعادة بعد تسجيل "سوبر هاتريك"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن هدافه النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند يشعر بسعادة بالغة بعد تسجيله أربعة أهداف (سوبر هاتريك) خلال الفوز الساحق على وولفرهامبتون 5 /1 أمس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هالاند أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق 12 من ضربة جزاء و35 والدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء، 54، فيما سجل جوليان ألفاريز الهدف الخامس في الدقيقة 85. وفي الدقيقة 53 سجل هوانج هي تشان هدف وولفرهامبتون الوحيد. ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 82 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة خلف أرسنال متصدر الترتيب، مع وجود مباراة مؤجلة لسيتي.

وقال غوارديولا بعد المباراة "إنه طويل القامة، لذلك لكي يعود إلى أفضل مستوى يحتاج للوقت، هو ليس مثل جيريمي أو فيل فودين أو جوليان ألفاريز، يمكنهم أن يعودوا أسرع". وأشار المدرب الإسباني "أنا سعيد للغاية بسبب أدائه، والأهداف الاستثنائية التي سجلها". واعترف غوارديولا بأن هالاند الذي تم استبداله في الدقيقة 82، شعر بالإحباط بسبب الأخطاء الكثيرة التي ارتكبت ضده من لاعبي وولفرهامبتون، حيث وصلت إلى 17 خطأ، و4 إنذارات.