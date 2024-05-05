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الامارات | رافاييل غيريرو يغيب عن مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأكد غياب المدافع البرتغالي الدولي رافاييل غيريرو عن صفوف بايرن ميونخ الألماني أمام الإسباني الأربعاء المقبل في إياب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

(30 عاما) من إصابة في الكاحل خلال الخسارة على ملعب شتوتجارت 1 -3 أمس السبت في البوندسليجا وسيغيب لعدة مباريات بحسب ما أعلن النادي البافاري في بيان اليوم الأحد.

وغادر غيريرو ملعب المباراة أمام شتوتجارت على محفة علما بأنه غاب عن مباراة الذهاب أمام النادي الملكي والتي انتهت بالتعادل 2- 2.

على الجانب الأخر شارك صانع اللعب جمال موسيالا والمدافع ماتيس دي ليخت في تدريب بايرن اليوم الأحد بعد تعافيهما من الإصابة.

ومن المتوقع أن يشارك دي ليخت مكان كيم مين جاي الذي تسبب في هدفي ريال مدريد في مباراة الذهاب.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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