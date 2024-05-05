جون ألدريدج يعلق على احتمالية انتقال صلاح للدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أسطورة كرة القدم لنادي ليفربول جون ألدريدج رأيه في انتقال الدولي المصري محمد صلاح للدوري السعودي خلال الموسم المقبلة، بعد الأزمة التي حدثت مؤخرًا بين اللاعب ومدربه الألماني يورجن كلوب.

جاءت أزمة محمد صلاح ويورجن كلوب بعد اعتراض اللاعب على جلوسه على مقاعد البدلاء خلال مواجهة وست هام يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وعلق ألدريدج على رحيل محمد صلاح للدوري السعودي في مقال كتبه بأحد الصحف الإنجليزية، حيث قال: "بالتأكيد في حال حدوث ذلك، فأن محمد صلاح سيترك إرثًا كبيرًا وسيعتبر الجميع بأنه أحد أعظم لاعبي ليفربول على الإطلاق".

وتابع: "أظن أن سبب انهيار ليفربول هي مباراة مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، لقد أضاع محمد صلاح وزملاءه العديد من الفرص التي جعلتهم يخسرون رغم فوزهم بسباعية في الموسم الماضي".

وأكمل: "الأمر تكرر في مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الشهر الماضي، كانت أمام محمد صلاح وزملاءه فرصًا كثيرة للغاية، كذلك أمام كريستال بالاس".