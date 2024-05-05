لاعب فاركو يجري جراحة الرباط الصليبي بنجاح

محمد اسماعيل - القاهرة - أجرى سيف العجوز لاعب وسط نادي فاركو اليوم الأحد جراحة الرباط الصليبي بأحد مستشفيات القاهرة عن طريق الدكتور أحمد رزق.

ورافق طبيب فريق فاركو الدكتور مجدي وهبي، اللاعب خلال الجراحة، وتقرر أن يغادر المستشفى غدًا.

وقد أصيب سيف العجوز بقطع في الرباط الصليبي أثناء مباراة فريقه فاركو أمام سيراميكا كليوباترا بالجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.

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