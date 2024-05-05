اخبار الرياضه

لاعب فاركو يجري جراحة الرباط الصليبي بنجاح

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - أجرى سيف العجوز لاعب وسط نادي فاركو اليوم الأحد جراحة الرباط الصليبي بأحد مستشفيات القاهرة عن طريق الدكتور أحمد رزق.

ورافق طبيب فريق فاركو الدكتور مجدي وهبي، اللاعب خلال الجراحة، وتقرر أن يغادر المستشفى غدًا.

وقد أصيب سيف العجوز بقطع في الرباط الصليبي أثناء مباراة فريقه فاركو أمام سيراميكا كليوباترا بالجولة 20 من الممتاز.

اقرأ أيضا:

"الأهلاوي فضحكم".. تعليق ناري لمرتضى منصور بعد تتويج الزمالك ببطولة أفريقيا

"الشناوي عارف كده كويس".. نجم الأهلي يوجه رسالة لـ كولر قبل مواجهة نهائي أفريقيا

الدوري المصري.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا