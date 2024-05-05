تشيلسي يضرب وست هام بخماسية في الدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز البلوز على الهامرز بنتيجة 5-0 في ملعب ستامفورد بريدج.

سجل هدف البلوز الأول، كول بالمر في الدقيقة 15.

سجل هدف البلوز الثاني، جالاجير في الدقيقة 30.

سجل هدف البلوز الثالث، مادويك في الدقيقة 36.

سجل هدف البلوز الرابع، جاكسون في الدقيقة 48.

سجل هدف البلوز الخامس، جاكسون في الدقيقة 80.

وبهذا الفوز، رفع تشيلسي رصيده إلى 54 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما احتل وست هام المركز التاسع برصيد 49 نقطة.

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