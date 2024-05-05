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تشيلسي يضرب وست هام بخماسية في الدوري الممتاز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة ووست هام يونايتد التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 36 من الممتاز.

وفاز البلوز على الهامرز بنتيجة 5-0 في ملعب ستامفورد بريدج.

سجل هدف البلوز الأول، كول بالمر في الدقيقة 15.
سجل هدف البلوز الثاني، جالاجير في الدقيقة 30.
سجل هدف البلوز الثالث، مادويك في الدقيقة 36.
سجل هدف البلوز الرابع، جاكسون في الدقيقة 48.
سجل هدف البلوز الخامس، جاكسون في الدقيقة 80.

وبهذا الفوز، رفع تشيلسي رصيده إلى 54 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما احتل وست هام المركز التاسع برصيد 49 نقطة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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