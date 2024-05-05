الامارات | مذكرة تفاهم بين الوصل وزينيت الروسي (صور)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبرم نادي الوصل وزينيت سانت بطرسبرغ الروسي يبرمان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتطوير كرة القدم.

من جهته، أشاد رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، أحمد بن شعفار، بأهمية التعاون المشترك بين الناديين، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس التزام النادي بالتطوير المستمر والبحث عن الشراكات الفعّالة لرفع مستوى كرة القدم على المستويين المحلي والدولي، معرباً عن ثقته في أن هذه الشراكة ستسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المرجوة للنادي.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز التعاون الرياضي وتطوير كرة القدم، وتبادل الخبرات بين الناديين في عدة مجالات، أبرزها اكتشاف المواهب الشابة وتطويرها، وذلك من خلال تبادل اللاعبين في سن مبكرة بين الناديين وتقديم الفرص لتطوير مهاراتهم. كما تشمل الاتفاقية التعاون في الجوانب القانونية، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بإدارة الأندية الرياضية، ‎وتعتبر الاتفاقية فرصة لدراسة وتطوير أساليب التدريب للاعبين في فئات الشباب والرجال، وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التدريب الرياضي وتبني الأساليب الحديثة والفعّالة في تطوير مهارات اللاعبين.

‎بالإضافة إلى ذلك، تشمل الاتفاقية التعاون في مجال الطب الرياضي، فيما يتعلق بالعناية الطبية للاعبين والوقاية من الإصابات، بهدف ضمان صحة وسلامة اللاعبين وتحسين أدائهم في الميدان.