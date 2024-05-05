تمكن نادي ليفربول، من تحقيق فوزًا كاسحًا على حساب ضيفه توتنهام برباعية مقابل هدفين ضمن الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستضاف ليفربول نظيره توتنهام، في المباراة التي أقيمت على ملعب “آنفيلد رود” ضمن الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وفي المقابل، نجح تشيلسي، في تحقيق الفوز بنتيجة ثقيلة أمام نظيره وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز تشيلسي بخمسة أهداف مقابل لا شيء أمام نظيره وست هام يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد.

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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على توتنهام:

أرسنال 83 نقطة.

مانشستر سيتي 82 نقطة.

ليفربول 78 .

أستون فيلا 67 .

توتنهام هوتسبر 60 .

نيوكاسل يونايتد 56 .

تشيلسي 54 نقطة.

مانشستر يونايتد 54 .

وست هام يونايتد 49 .

بورنموث 48 نقطة.

برايتون 47

وولفرهامبتون 46 .

فولهام 44 .

كريستال بالاس 40 نقطة.

إيفرتون 37 .

برينتفورد 36 .

نوتنجهام فورست 29 نقطة.

لوتون تاون 26 .

بيرنلي 24 .

شيفيلد يونايتد 16 نقطة.