صلاح يحقق رقمًا تاريخيًا للموسم السادس في ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل جناح ليفربول، محمد صلاح، هدف تقدم الريدز في مرمى توتنهام هوتسبير في الدقيقة 16 من عمر شوط المباراة الأول.

ووصل صلاح لهدفه رقم 25 مع ليفربول بجميع المسابقات هذا الموسم حتى الآن.

وتعد هذه هي المرة السادسة التي يسجل فيها صلاح 25 هدفا فأكثر من أصل سبعة مواسم له مع ليفربول.

وجاءت أهداف صلاح مع ليفربول في المواسم الـ7 كالتالي:

2017/18 - 44 هدفا

2018/19 - 27 هدفا

2019/20 - 23 هدفا

2020/21 - 31 هدفا

2021/22 - 31 هدفا

2022/23 - 30 هدفا

2023/24 - 25 هدفا

ويستضيف ليفربول نظيره توتنهام ضمن مواجهات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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