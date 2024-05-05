بايرن يؤكد غياب غيريرو عن موقعة ريال مدريد للاصابة

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : أكد بايرن ميونيخ الذي فقد لقبه بطلاً للدوري الالماني غياب لاعبه الدولي البرتغالي رافايل غيريرو المصاب في كاحله خلال الخسارة أمام شتوتغارت السبت، عن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الأربعاء المقبل.

ولم يحدد النادي البافاري مدة غياب غيريرو (30 عاماً) عن الملاعب، مشيرا إلى انه سيفتقد لجهوده خلال "المباريات القادمة"، علماً انه لا يزال أمامه ثلاث أو أربع مباريات حتى نهاية الموسم، وهي إياب الدور نصف النهائي لدوري الابطال والمباراة النهائية في الاول من حزيران (يونيو) على ملعب ويمبلي في حال تأهله، إضافة إلى مباراتين في الدوري.

وأصيب غيريرو الذي يضطلع بمهام دفاعية على الجهة اليسرى إن كان في الدفاع أو الوسط في أربطة كاحل قدمه اليسرى بعد 17 دقيقة من صافرة بداية المباراة أمام مضيفه شتوتغارت التي خسرها بايرن 1- 3 وغادر الملعب على عكازين.

ودخل غيريرو في سباق مع الزمن ليكون جاهزاً لخوض نهائيات كأس أوروبا في ألمانيا هذا الصيف مع منتخب بلاده.

ويأمل بايرن في أن يحرز المسابقة القارية الأم لتعويض خيبة خسارته لقب الدوري الذي هيمن عليه في المواسم الـ 11 الماضية لصالح باير ليفركوزن وخروجه من الكأس، حين يحلّ الأربعاء ضيفاً على ريال مدريد على ملعب "سانتياغو برنابيو" في إياب نصف النهائي بعد تعادلهما 2- 2 ذهاباً على ملعب "أليانتس أرينا".