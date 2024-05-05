الامارات | محمد صلاح التاريخي يعود لقيادة ليفربول للفوز في الدوري الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد النجم المصري محمد صلاح، العائد الى التشكيلة الاساسية، فريقه ليفربول الى فوز عريض على توتنهام 4-2، وذلك بتسجيله هدفا ومساهمته في اثنين بالمرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم التي شهدت فوزا ساحقا لتشلسي على وست هام بخماسية نظيفة.

ورفع ليفربول رصيده الى 78 نقطة، ضامنا احتلال المركز الثالث على الاقل، بفارق 5 نقاط خلف أرسنال المتصدر وأربع خلف مانشستر سيتي الثاني الذي يملك مباراة مؤجلة، في حين بقي توتنهام في المركز الخامس برصيد 60 نقطة.

وعلى ملعب "انفيلد"، عاد محمد صلاح الى التشكيلة الاساسية بعد ان جلس على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين في المباراة الاخيرة ضد وست هام الاسبوع الماضي والتي شهدت مشادة كلامية بينه وبين مدربه الالماني يورغن كلوب لدى اشراك المصري في الدقيقة 79 وما رافقها من تصريحات مثيرة، لا سيما من الفرعون الذي قال خلال مروره في المنطقة المختلطة "ستكون هناك نيران اليوم إذا تحدثت".

بيد ان كلوب اعتبر في مؤتمر صحافي الجمعة أن المسألة سويت نهائيا بينه وبين صلاح "لقد سويت الامور، لا مشكلة بيننا".

وفرض محمد صلاح نفسه نجما للمباراة، اذ سجل هدفا وكانت له المساهمة في هدفين اخرين، ولم يحتسب له هدف سجله في الوقت بدل الضائع بداعي التسلل.

ورفع صلاح رصيده الى 25 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، بينها 18 في الدوري المحلي.