جاكبو يعلق على فوز ليفربول على توتنهام

ياسر رشاد - القاهرة - علق كودي جاكبو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على فوز الريدز بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام توتنهام، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وتحدث جاكبو في تصريحاته نقلتها "سكاي سبورتس"، حيث قال: "بالتأكيد، الأسابيع الماضية كانت مخيبة للآمال، فلم تكن النتائج كما أردنا، كان بإمكاننا تسجيل المزيد، لقد كان يومًا جيدًا".

وتابع جاكبو تصريحاته: "الجميع أراد بذل قصارى جهدهم في الأسابيع القليلة الماضية لكن الأمر لم ينجح، أردنا الاستمتاع بالأمر واللعب من أجل الأهداف والدفاع معًا وكانت نتيجة جيدة".

وأكمل: "نتيجة جيدة وضربة رأسية جيدة، أنا سعيد للغاية، وممتن للغاية، كانت تلك نتيجة إهداء لابني".

وأختتم نجم ليفربول تصريحاته: "الجميع يدرك الوضع مع رحيل كلوب، أردنا أن نظهر ذلك للجماهير ولكن أيضًا للمدرب وهذا ما فعلناه اليوم".