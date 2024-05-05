ماذا يحتاج ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي؟

تمكن نادي ليفربول، من العود إلى سكة الانتصارات، بفوزه مساء الأحد على ضيفه توتنهام (4-2)، ضمن الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وجاءت أهداف ليفربول عن طريق كل من: محمد صلاح في الدقيقة (16) – أندي روبرتسون (45) – كودي جاكبو (50) – هارفي إليوت (59).

وعلى الجانب الأخر جاءت أهداف توتنهام عن طريق؛ ريتشارليسون (72) وسون هيونج مين (77).

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ماذا يحتاج ليفربول للفوز بـ الدوري الإنجليزي:

ويحتاج “الريدز” للفوز ضد كل من؛ أستون فيلا وولفرهامبتون في أخر جولتين من الدوري الإنجليزي، ليرتفع رصيد ليفربول إلى النقطة رقم 84.

وسيكون ليفربول في حاجة ضرورية لخسارة المتصدر الحالي للبريميرليج أرسنال، في المواجهتين المقبلتين أمام كلا من؛ مانشستر يونايتد بالجولة المقبلة، وإيفرتون في الأسبوع الأخير ليتوقف رصيد الجانرز عند 83 نقطة.

وعلى الجانب الأخر يأمل الريدز، في خسارة مانشستر سيتي أمام فولهام ومن ثم ضد الخسارة أو التعادل في مباراة توتنهام بالمباراة المؤجلة، أو تعادله مع وست هام في أخر جولات البريميرليج، ليتوقف رصيد السيتزين حينها عند 83 نقطة.