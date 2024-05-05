“متألفش”.. قناة الزمالك تنتقد جوميز بعد الهزيمة من سموحة

انتقدت قناة نادي الزمالك البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني البرتغالي للفريق الكروي الأول بعد الهزيمة من نظيره سموحة في مسابقة الدوري المصري.

وخسر فريق الزمالك من نظيره سموحة، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك في إطار منافسات الأسبوع الـ 21 بالدوري المصري.

وقال حمادة عبد اللطيف خلال تصريحات للاستديو التحليلي عبر قناة الزمالك: “جوميز هو المسؤول عن الخسارة اليوم أمام سموحة، لأن تركيزه كان ينصب على لقاء نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية”.

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وتابع: “مدرب الزمالك كان عليه أن يبدأ بالأساسيين وبعدما يطمئن للنتيجة يشارك البدلاء، ولكن لماذا يخاطر بالثلاث نقاط؟”.

وأكمل: “أقول لـ جوميز “متألفش” في طريقة التشكيل مرة أخرى، وخاصة في مباراتي نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي”.

واختتم: “هذه الهزيمة الخاسمو للزمالك في الدوري، وهذه النقاط التي نخسرها سنندم عليها”.