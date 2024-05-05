موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الهزيمة من سموحة في الدوري

يقدم موقع “كورة 365” موعد مباراة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك القادمة بعد السقوط أمام سموحة في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

وخسر فريق الزمالك من نظيره سموحة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل هدف سموحة اللاعب أبوبكر ليادي في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

اقرأ أيضا.. ترتيب الدوري المصري بعد سقوط الزمالك أمام سموحة

موعد مباراة الزمالك القادمة

وسيلاقي الأبيض في مباراته القادمة نظيره نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

وستقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو في المغرب بـ ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية

وتنطلق صافرة بداية المباراة بين الزمالك ونهضة بركان في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية

كان الزمالك قد تأهل إلى النهائي بعد فوزه على دريمز الغاني بثلاثية دون رد في نصف النهائي