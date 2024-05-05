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إنبي يضرب البنك الأهلي بخماسية في الدوري الممتاز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة إنبي والبنك الأهلي التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 21 من الممتاز.

وفاز إنبي على البنك بنتيجة 5-1 في استاد القاهرة الدولي.

سجل هدف البنك الأهلي، ياو أنور في الدقيقة 26.
سجل هدف إنبي الأول، أحمد أوفا في الدقيقة 45+7.
سجل هدف إنبي الثاني، محمد ناصر في الدقيقة 55.
سجل هدف إنبي الثالث، محمد ناصر في الدقيقة 74.
سجل هدف إنبي الرابع، مصطفى دويدار في الدقيقة 88.
سجل هدف إنبي الخامس، يوسف لبيب في الدقيقة 90+6.

وبهذا الفوز رفع إنبي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما احتل البنك الأهلي المركز 15 برصيد 18 نقطة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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