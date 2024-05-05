كلوب يتحدث عن أداء صلاح أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث المدير الفني الألماني، يورجن كلوب، عن فوز ليفربول على توتنهام برباعية، وأداء المصري محمد صلاح.

وقال كلوب بعد المباراة لشبكة "سكاي سبورتس": "الأنفيلد كان مميزا اليوم، كنا متقدمين 4-0 ثم أجريت تغييرات ثم خسرنا بعض التنظيم، ولكني سعيد بالأداء".

وعن أداء الجناح المصري في مباراة توتنهام: "لقد كان محمد صلاح رائعا اليوم، ولعب مباراة جيدة، وقدم أداء مميز مع إليوت".

وأتم المدرب الألماني: "أتمنى أن يهطل المطر أثناء مباراة ولفرهامبتون لكي لا يستطيع الجمهور رؤية دموعي (آخر مباراة للريدز تحت قيادة كلوب)".

الجدير بالذكر، أعلن كلوب في منتصف الموسم رحيله عن ليفربول مع نهاية الموسم الجاري.

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