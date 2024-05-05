"الجانرز في المقدمة".. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أقيمت اليوم الأحد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ثلاثة مباريات في إطار منافسات الجولة الـ 36 بالمسابقة.

وشهدت مباريات الجولة ال 36 ببطولة الدوري الإنجليزي اليوم، عودة فريق ليفربول للانتصارات بالدوري، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره توتنهام، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

كما نجح فريق تشيلسي اليوم من تحقيق الفوز على حساب نظيره وست هام، بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، فيما حقق فريق برايتون فوزاً صعباً، على حساب أستون فيلا بنتيجة هدف دون مقابل.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات اليوم كالتالي:

1-أرسنال.. 36 مباراة.. 83 نقطة.

2-مانشستر سيتي.. 35 مباراة.. 82 نقطة.

3-ليفربول.. 36 مباراة.. 78 نقطة.

4-أستون فيلا.. 36 مباراة.. 67 نقطة.

5-توتنهام.. 35 مباراة.. 60 نقطة.

6-نيوكاسل.. 35 مباراة.. 56 نقطة.

7-تشيلسي.. 35 مباراة.. 54 نقطة.

8-مانشستر يونايتد.. 34 مباراة.. 54 نقطة.

9-وست هام.. 36 مباراة.. 49 نقطة.

10-بورنموث.. 36 مباراة.. 48 نقطة.

11-برايتون 35 مباراة.. 47 نقطة.

12-وولفرهامبتون.. 36 مباراة.. 46 نقطة.

13-فولهام.. 36 مباراة.. 44 نقطة.

14-كريستال بالاس.. 35 مباراة.. 40 نقطة.

15-إيفرتون.. 36 مباراة.. 37 نقطة.

16-برينتفورد.. 36 مباراة.. 36 نقطة.

17-نوتنجهام فورست.. 36 مباراة.. 29 نقطة.

18-لوتون تاون.. 26 مباراة.. 26 نقطة.

19-بيرنلي.. 36 مباراة.. 24 نقطة.

20-شيفيلد يونايتد.. 36 مباراة.. 16 نقطة.