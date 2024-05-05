النصر السعودي يرد على أنباء مزاملة رونالدو لـ ميسي في الدوري الأمريكي

رد النصر السعودي على أنباء انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي لمزاملة الأرجنتيني ليونيل ميسي في الصيف المقبل.

وكان الإعلامي السعودي عبد العزيز العصيمي، قد أكد عبر حسابه بمنصة “اكس”، أن نادي إنتر ميامي الأمريكي المحترف ضمن صفوفه ليونيل ميسي لديه رغبة كبيرة في التعاقد مع كريستيانو رونالدو خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد مسئولو النصر، استمرار النجم البرتغالي مع الفريق في الموسم المقبل، وأنه لا يزال مرتبطًا بعقد مع العالمي حتى الصيف القادم.

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وسينتهي عقد رونالدو صاحب الـ38 عامًا، مع النصر السعودي الموسم المقبل.

وشدد مسئولو العالمي على عدم فتح أي مناقشات مع الأسطورة البرتغالية بشأن مستقبله لأن الأمر واضح وهو استمراره مع الفريق حتى نهاية عقده.

وأشار مسئولو النصر إلى أنه سيتم التفاوض مع رونالدو خلال الأسابيع المقبلة حول عملية التجديد.

وخاض رونالدو 27 مباراة مع النصر في دوري روشن هذا الموسم، ونجح في تسجيل 32 هدفًا.

وكان النجم البرتغالي قد انضم إلى صفوف العالمي في الميركاتو الشتوي قبل الماضي “يناير 2023” في عقد لمدة موسمين ونصف الموسم، مقابل 500 مليون يورو تقريبًا، فيما انضم ميسي إلى انتر ميامي الأمريكي الصيف الماضي.