تتويج الفائزين في بطولة الشطرنج للجامعات

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- بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت منافسات بطولة الشطرنج للجامعات السعودية 2024 (طلاب)، أمس، والتي استضافتها جامعة الملك خالد خلال الفترة من 21-25 شوال الجاري، بمشاركة أكثر من 130 طالبا من 26 جامعة؛ بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية بوزارة التعليم. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت منافسات بطولة الشطرنج للجامعات السعودية 2024 (طلاب)، أمس، والتي استضافتها جامعة الملك خالد خلال الفترة من 21-25 شوال الجاري، بمشاركة أكثر من 130 طالبا من 26 جامعة؛ بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية بوزارة التعليم. وتوّج رئيس جامعة الملك خالد المكلف الدكتور سعد بن دعجم، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الدكتور خالد المزيني الفائزين، إذ فازت بالمركز الأول والميداليات الذهبية جامعة الملك سعود. وحصدت المركز الثاني والميداليات الفضية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وحققت المركز الثالث والميداليات البرونزية جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل. بينما حصل الطالب عبدالرحمن الشهري من جامعة الملك خالد على جائزة أفضل لاعب.

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