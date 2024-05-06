لجنة الحكام تحسم الجدل بخصوص طرد حسام حسن أمام الزمالك

انهت لجنة الحكام بالدوري المصري، حالة الجدل التي أثيرت بشأن طرد حسام حسن لاعب سموحة، أمام الزمالك، أمس الأحد، في الدوري المصري.

وخسر الزمالك أمام نظيره سموحة بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري المصري.

وشهدت الدقيقة 82 حصول حسام حسن مهاجم سموحة على بطاقة صفراء ثانية ثم الحمراء بعد تعمد السقوط داخل منطقة الجزاء بعد كرة مشتركة مع حسام عبد المجيد.

أقرأ أيضًا.. بعد طرده أمام الزمالك.. حسام حسن يوجه رسالة قوية للحكم محمود البنا

وكشفت التقارير محمود البنا سقط في الخطأ بطرد اللاعب حسام حسن، ولكن طاقم التحكيم قدم مباراة مميزة.

وتابع إنه كان يجب أن يسمع محمود البنا لوجهة نظر حكم الـvar محمد الصباحي، بإلغاء البطاقة الصفراء الثانية لـ حسام حسن واحتساب ركلة جزاء، بسبب وجود شد من حسام عبد المجيد لقميص اللاعب.

ويحتل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد فريق سموحة في المركز السادس برصيد 31 نقطة.