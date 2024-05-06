الامارات | عجمان يدفع حتا خطوة جديدة نحو الهبوط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدر فريق حتا فرصة جديدة للبقاء في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما تعادل من دون أهداف مع عجمان، بينما فاز الجزيرة على بني ياس بهدف دون ردّ في افتتاح مباريات الجولة الـ22 أمس.

واستمر «الإعصار» في المركز الـ14 والأخير برصيد سبع نقاط، بعدما فشل في تحقيق أول انتصار له على ملعبه استاد حمدان بن راشد آل مكتوم في الدوري، بينما رفع «البرتقالي» رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر.

وقدّم الفريقان شوطاً أول ضعيفاً جداً، إذ لم يسدد اللاعبون أي كرة باتجاه المرمى، بينما تفوق عجمان في الاستحواذ على الكرة بفارق ضئيل، وحصل على فرصة واحدة من هجمة قادها البرازيلي جيانلوكا مونيز الذي لعب كرة عرضية، ولكن المهاجم المغربي وليد أزارو لعب الكرة بجوار القائم (14).

وتحسّن أداء الفريقين في الشوط الثاني، إذ كاد وليد أزارو أن يحرز الهدف الأول لعجمان من كرة خطرة سددها من خارج منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار القائم (49)، بينما سدد لاعب حتا، البريطاني تشيبولا، كرة قوية من ركلة حرة مباشرة تصدى لها علي الحوسني (80)، وتصدت العارضة لكرة لعبها أزارو برأسه (87)، قبل أن ينقذ الحوسني مرماه من فرصة خطرة في الدقيقة الأخيرة لتنتهي المباراة بالتعادل.

في المقابل، حقق الجزيرة أول انتصار له بالدوري في 2024، بتغلبه على بني ياس بهدف دون ردّ، أحرزه عمر تراوري، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 27 نقطة ويتقدّم إلى المركز السابع، بينما توقف رصيد «السماوي» عند 22 نقطة في المركز التاسع.

وسيطر الجزيرة على مجريات اللعب، وجاء الهدف بعدما قاد الكونغولي نيسكينز كيبانو هجمة منظمة، ولعب كرة عرضية، قابلها عمر تراوري بتسديدة قوية في المرمى (21)، وشهد الشوط الثاني تحسناً كبيراً في أداء بني ياس، وأنقذ محمد العطاس مرمى فريقه من فرصة محققة من أمام المهاجم يوسف نياكاتي (52)، كما تألق علي خصيف في التصدي لكرة لعبها نياكاتي برأسه (59).

وارتفعت الإثارة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، حيث تصدت العارضة لكرة لعبها غاستون سواريز من ركلة ركنية (86)، لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة.