محمد صلاح يعود لقائمة الكبار.. ما ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي؟

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم النجم الدولي المصري محمد صلاح، جناح ومهاجم ليفربول، للترتيب الخامس بجدول ترتيب الهدافين للدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 18 هدف، عقب تسجيله في فوز الريدز على توتنهام بنتيجة (4-2).

هالاند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

حلق بعيدا النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مرور 36 جولة، وقبل جولتين على نهاية المسابقة.

ويتصدر هالاند جدول ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي برصيد 25 هدفا، يليه كول بالمر، جناح تشيلسي برصيد 21 هدفا.

وفي الترتيبب الثالث يتواجد ألكسندر إيساك مهاجم نيوكاسل يونايتد برصيد 20 هدفا، ويليه أولي واتكنز مهاجم أستون فيلا برصيد 19 هدف.

ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي الممتاز