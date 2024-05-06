الامارات | شباب الأهلي في مباراة «مصيرية» أمام الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل مباريات الجولة الـ22 من دوري أدنوك للمحترفين اليوم بإقامة أربعة لقاءات، وتقام الساعة 18:05 مساء مباراتا اتحاد كلباء مع الإمارات، والعين مع خورفكان، بينما في الساعة 20:45 يستضيف شباب الأهلي الشارقة، ويواجه البطائح الوصل.

ويخوض شباب الأهلي الوصيف (43 نقطة)، مواجهة صعبة أمام ضيفه الشارقة، إذ يسعى «الفرسان» لمواصلة الضغط على الوصل المتصدر (52 نقطة)، وتقليص فارق النقاط. ومن شأن خسارة شباب الأهلي أن تمهد الطريق أمام الوصل، لنيل لقب الدوري للمرة الثامنة في تاريخه، ومعادلة عدد مرات تتويج شباب الأهلي.

أما الشارقة صاحب المركز السادس بـ31 نقطة، فيدخل اللقاء بهدف تعديل موقعه في لائحة الترتيب، ويسعى إلى «رد الدين» إلى شباب الأهلي الذي فاز عليه في كأس السوبر بستة أهداف مقابل هدفين، وفي ربع نهائي كأس رئيس الدولة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بعدما تعادلا في لقاء الذهاب في الدوري بهدف لكل منهما.

البطائح يقلق الوصل

يخوض الوصل مواجهة محفوفة بالمخاطر عندما يحل ضيفاً على البطائح، إذ يأمل الوصل أن يتقدم خطوة جديدة نحو لقب الدوري، بينما لدى «الراقي» في رصيده 26 نقطة في المركز السابع.

ويسعى «الفهود» للعودة إلى الانتصارات، بعدما تعثر في الجولة الـ21 بتعادله على ملعبه مع الجزيرة بهدفين لكل فريق، أما البطائح فيخوض المباراة من دون أي ضغط، خصوصاً أن الفريق وصل إلى المنطقة الآمنة بعيداً عن تهديد الهبوط في المراكز الأخيرة للدوري، ويلعب بهدف تحسين موقعه في لائحة الترتيب في مشاركته الثانية في دوري المحترفين، حيث احتل الموسم الماضي المركز الـ12.

في المقابل، يخوض فريق الإمارات مواجهة مصيرية خارج أرضه أمام كلباء، حيث تعد «الفرصة الأخيرة» بالنسبة إلى «الصقور» للابتعاد عن المركز الـ13 الذي يهبط به إلى دوري الدرجة الأولى، خصوصاً أنه يمتلك في رصيده 11 نقطة، أما «النمور» فيستهدف حسم موقفه بالبقاء في الدوري، إذ لديه 21 نقطة في المركز الـ11.

وفي مباراة رابعة، يخوض خورفكان مباراته على ملعب العين، بعدما وافق على نقلها من ملعبه، لدعم العين في تحضيراته لخوض ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، السبت المقبل، أمام مضيفه يوكوهاما الياباني. وستكون مباراة خورفكان صاحب المركز الـ12 بـ20 نقطة، خير إعداد للعين للتحدي الآسيوي، بعد أن فقد «الزعيم» صاحب المركز الثالث بـ36 نقطة فرصة المنافسة على درع الدوري.

• الوصل يتصدر الدوري بفارق 9 نقاط عن شباب الأهلي الثاني، وتتبقى 6 مباريات لكل فريق حتى ختام الموسم.