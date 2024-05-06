الامارات | خميس: «الهدوء» ساعد العروبة على الفوز بدوري «الهواة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف قائد فريق العروبة، اللاعب مهند خميس، فوز فريقه بدرع دوري الدرجة الأولى «الهواة» قبل أربع جولات من ختام الموسم، والتأهل للعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، بالإنجاز الكبير والمستحق.

وأكد أن تقديم العروبة لمستويات فنية عالية، وتحقيق عدد كبير من الانتصارات، والتأهل المبكر لدوري المحترفين، يعكس القيمة الفنية العالية للفريق، التي ستساعده في تحقيق طموحه بالبقاء، ونيل مركز جيد خلال مشاركته في دوري المحترفين، مبيناً أن من أهم أسباب الفوز بدوري الدرجة الأولى هو تعامل الفريق مع جميع المباريات بهدوء، والحرص على الفوز، ما منحه الثقة العالية لتحقيق الانتصارات المتتالية.

وقال مهند خميس لـ«الإمارات اليوم»: «هذا الإنجاز تحقق من خلال جهود مشتركة للإدارة والجهازين الفني والإداري بجانب دعم الجمهور».

وأضاف: «أعتز بالتأهل لدوري المحترفين باعتبارها المرة الثانية بالنسبة لي بعد الصعود الأول مع الفجيرة، وأنا فخور بأن فريقي العروبة حقق عدداً كبيراً من الانتصارات (22 فوزاً) مقابل خسارة واحدة، وأربعة تعادلات في موسم صعب واستثنائي على جميع الفرق، ما يعكس قوة الفريق».

وفاز العروبة، أول من أمس، على مضيفه «غلف إف سي» بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الـ30، رافعاً رصيده في القمة إلى 70 نقطة. ويُعدُّ هذا الصعود الثالث للعروبة في مسيرته الكروية، والثاني منذ تطبيق الاحتراف.