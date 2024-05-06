الامارات | شباب الأهلي بطلاً لدوري تحت 19

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوّج فريق شباب الأهلي لكرة القدم بلقب مسابقة دوري الشباب تحت 19 سنة، بعد فوزه على فريق خورفكان بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، على استاد نادي شباب الأهلي بالعوير، ضمن الجولة الـ30 والأخيرة للدوري.

سجل أهداف شباب الأهلي، عبدالعزيز الأصبحي (24) ومحمد المنصوري (39 و54) ودريسا كوليبالي (60) ومحمد البناي (88).

وسلم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عضو لجنة المسابقات، يحيى المطروشي، الميداليات الذهبية ودرع الدوري للاعبي شباب الأهلي.

وحسم فارق المواجهات المباشرة اللقب لمصلحة شباب الأهلي، بعد تساويه في النقاط مع فريق العين (83 نقطة)، الذي احتل مركز الوصافة، في حين جاء فريق الوصل في المركز الثالث وله 72 نقطة.

حقق شباب الأهلي الفوز في 27 مباراة، وتعادل مرتين بينما خسر مباراة واحدة فقط طوال مشواره في المسابقة.