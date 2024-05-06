الامارات | أول حكم في التاريخ يدير مباراة رسمية بكاميرا على رأسه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيرتدي جاريد جيليت حكم مباراة كريستال بالاس ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز الاثنين، كاميرا على رأسه كما أعلن مسؤولون في الدوري.

وأكد الدوري الإنجليزي الممتاز بأن لقطات الكاميرا لن يتم بثها مباشرة، بل سيتم استخدامها كجزء من برنامج سيتم عرضه في وقت لاحق من العام يهدف إلى "تقديم مزيد من المعرفة والتعليم حول متطلبات التحكيم" في دوري الدرجة الممتازة.

سيرتدي جيليت جهازاً مثبتا على الرأس والذي سيشكل جزءاً من نظام اتصالات الحكام للمباريات الكبرى.

وتمت الموافقة على الاستخدام ولمرة واحدة للكاميرا من قبل المشرعين الرياضيين، ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (ايفاب)، بالإضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وحكام مباريات المحترفين والأندية المعنية.

وقالت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز في بيان "نود أن نشكر كريستال بالاس ومانشستر يونايتد على دعمهما لهذا المشروع".