الامارات | الدوري المصري.. الأهلي يستقبل "سيد البلد"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدون راحة يواصل الأهلي مشواره في الدوري المصري لكرة القدم حين يواجه الاتحاد السكندري الملقب بـ "سيد البلد"، الثلاثاء (الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات)، على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة.

وكان الأهلي حقق الفوز على الجونة 3-0 السبت في الجولة 21 من البطولة، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز العاشر، قبل أن يعود لاستئناف رحلة مبارياته المؤجلة والتي وصلت إلى 8 مباريات بسبب مشاركاته الخارجية في بطولات دوري أبطال أفريقيا والدوري الأفريقي وكأس العالم للأندية. فيما حقق الاتحاد السكندري الفوز في مباراته الأخيرة على بلدية المحلة بالإسكندرية 2-1 ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس.

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته في الدوري، حيث يلتقي بعد مباراة الاتحاد مع بلدية المحلة السبت، قبل أن يتفرغ لمواجهتي الترجي التونسي في الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا يومي 18 و25 مايو.

ويدخل الأهلي المباراة في غياب لاعب الوسط عمرو السولية الذي أصيب قبل بداية مباراة الجونة، لينضم لقائمة الغائبين الحارس محمد الشناوي والجناح أحمد عبد القادر. فيما لم يحدد مدرب الأهلي السويسري مارسيل كولر موقفه من الدفع بالعائدين من الإصابة ياسر إبراهيم والمالي أليو ديانغ لتجهيزهما قبل النهائي الإفريقي.

وقال كولر "قائمة الفريق تضم 32 لاعباً ومن يدخل قائمة المباريات 20 فقط. لدي عدة معايير لتحديد اللاعبين بحسب المباريات، ولن أضم لاعب من أجل ترضيته أو منحه بعض الدقائق. من يدخل القائمة يجب أن يكون سليماً وأفضل من بقية اللاعبين الموجودين".

من جانبه، يأمل الاتحاد في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في التأهل لبطولة قارية، وتحديداً كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية) في حالة تصديق الاتحاد المصري على اعتماد نتائج الدور الأول لتحديد الفرق المشاركة قارياً في الموسم المقبل. ومن المتوقع أن يستمر الدوري المصري حتى منتصف أغسطس على أقل تقدير، فيما يطلب الاتحاد الإفريقي أسماء المشاركين بنهاية يوليو.

وفي حالة تحقيق الفوز أو التعادل، سيضمن الاتحاد السكندري إنهاء الدور الأول للدوري في المركز الرابع وهو ما يؤهله للمشاركة في كأس الكونفدرالية إذا قرر الاتحاد المصري اعتماد ذلك.

وقال مدرب الاتحاد طارق العشري "مواجهة الأهلي صعبة بالتأكيد، لكننا سنلعب بطريقتنا المعتادة. لن نفكر في التأهل القاري، وهدفنا هو تحقيق الفوز في أي مباراة مع احترامنا لقيمة المنافس".