موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد عشاق كرة القدم حول العالم لمواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع ريال مدريد بنظيره بايرن ميونخ، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2023/2024.

وكانت مواجهة الذهاب بين الملكي والبفاري، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي شهدها ملعب "إليانز اَرينا" معقل بايرن ميونخ.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

تنطلق مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ في تمام العاشرة من مساء الأربعاء المقبل، في المباراة التي يشهدها ملعب "سنتياجو بيرنابيو".

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

تُذاع مواجهة ريال مدريد أمام نظيره بايرن ميونخ عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، والتي حصلت على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في الأدوار الاقصائية.