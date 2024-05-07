الامارات | ختام كرنفال الرياضات الأولمبية البحرية في «جزر دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت، أول من أمس، فعاليات كرنفال دبي للرياضات الأولمبية البحرية الحديثة، الذي نظّمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في واجهة جزر دبي البحرية على مدار يومين، بمشاركة ما يزيد على 100 متسابق ومتسابقة، تنافسوا على ألقاب سباقي دبي للتجديف والشراع الحديث.

وحصل لاعب نادي الحمرية، عادل خالد، على ميداليتين ذهبيتين في فئة «الكا 7»، الأولى ماسترز والثانية في الترتيب العام، بينما فاز لاعب نادي أبوظبي حمزة آل علي بالفضية، فيما نال لاعب النادي البحري الكويتي مناف الوهيبي ميداليتين (برونزية الترتيب العام وفضية ماسترز).

وحصدت لاعبة نادي أبوظبي ضحى آل بشر ميداليتين في منافسات «الكا 6»، الأولى ذهبية الفتيات والثانية برونزية الترتيب العام، فيما حصلت زميلتها اليازية الحمادي على الفضية، ونال زميلهما محمد عبدالكريم الحمادي فضية الترتيب العام.

وفي منافسات «الكا 4» ظفر لاعب الحمرية محمد خالد العويس بذهبية الترتيب العام، متفوقاً على لاعب فريق أبوظبي عبدالله طارق الذي نال الفضية، ولاعب فريق «دوسك» ويليام لامبيرت الذي حلَّ ثالثاً، فيما نجحت لاعبة فريق أبوظبي مروة الحمادي في تحقيق المركز الأول، متفوقة على زميلتها كاميليا القبيسي (الثانية)، ولاعبة «دوسك» ايفا هاردي (الثالثة).

وفي فئات قوارب اوبتمست، فاز لاعب نادي أبوظبي عبدالله الزبيدي بذهبية الترتيب العام، فيما حصلت زميلته مدية النيادي على فضية الفتيات، فيما فازت لاعبة نادي «دوسك» نيلا باجاك بذهبيتي الناشئات والفتيات.