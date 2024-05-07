دورتموند مكتمل الصفوف قبل صدام سان جيرمان في دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - يدخل فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، مباراة الإياب للدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا، أمام باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء بدون أي قلق بشأن إصابات أو إيقافات جديدة للاعبين.

وباستثناء رامي بن سبعيني وجولين دورانفيل، المصابين لفترة طويلة، بالإضافة إلى كجيل واتين صاحب ال 18 عاما الذي سينضم للفريق بعد نهاية الامتحانات، سافر الفريق إلى فرنسا بصفوف مكتملة اليوم الاثنين.

وسيصبح المهاجم سيباستيان هالر، الذي غاب عن المباراة التي فاز فيها دورتموند على أوجسبورج 5 / 1 والتي تألق فيها واتين، خيارا متاحا للفريق.

ويملك دورتموند أفضلية على سان جيرمان بعدما فاز بمباراة الذهاب 1 / صفر، حيث يهدف الفريق للتأهل للنهائي للمرة الأولى منذ عام 2013، حينما خسر أمام منافسه اللدود بايرن ميونخ.

ويمكن أن تتكرر هذه المواجهة مرة أخرى على نفس الملعب ويمبلي، خاصة وأن بايرن ميونخ يحل ضيفا على ريال مدريد يوم الأربعاء علما بأن نتيجة مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2/2.

وقال سيباستيان كييل المدير الرياضي لدورتموند للصحفيين:" لدينا شجاعة كبيرة، وهو ما نحتاجه. ولكن هناك أيضا الكثير من الترقب والتفاؤل والتوتر، هذا جزء من اللعبة".

وأضاف :" صنعنا أساسا جيدا في مباراة الذهاب للابقاء على حلم التأهل لويمبلي قائما".