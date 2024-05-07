‏3 صفقات هجومية يحلم بها تشافي في برشلونة ‏

ياسر رشاد - القاهرة - يسعى المدرب الكتالوني الشاب تشافي هيرنانديز لتحضير فريق برشلونة لخوض غمار التنافس الموسم المقبل بكل قوة.

وكان تشافي قد حصل على ثقة الإدارة الفنية للنادي بقيادة خوان لابورتا لمواصلة عمله في القيادة الفنية للفريق رغم خيبات الموسم الصفري.

وأشار تقرير لموقع فوتبول إسبانيا إلى أن برشلونة سيستمع للعروض المقدمة من أجل روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس ورافينيا من أجل بيع أحدهم في الصيف لتوفير سيولة مالية.

ويبقى موقف جواو فيليكس المعار من أتلتيكو مدريد محل مناقشة في ظل المعطيات الراهنة داخل النادي الكتالوني.

وذكر التقرير أن تشافي يحلم بثلاث صفقات هجومية نارية من أجل تعزيز قدرات الفريق، ويأتي على رأس الخيارات المفضلة للمدرب الكتالوني خيار التعاقد مع لاعب أتلتيك بيلباو نيكولاس ويليامز.

اما الخيار الثاني فيتعلق بالموهبة الجورجية خفيتشا كفارتسخيليا الذي ساهم بشكل فعال في فوز نابولي بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، ويملك قدرات فنية رائعة.

ويتمثل الخيار الثالث في قائمة أولويات تشافي خيار التعاقد مع النجم الشاب داني أولمو الذي يرتبط كثيراً بخطوة الانتقال إلى العملاق الكتالوني.

وسيتابع عشاق البلوجرانا حول العالم كيف ستدير الإدارة ملف التعاقدات وملف الراحلين عن الفريق في الصيف بما يحقق التوازن ويكفل مصالح الفريق.