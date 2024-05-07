ياسر رشاد - القاهرة - يبحث لويس إنريكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، عن تحقيق الفوز خلال مواجهة اليوم أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.



وتعرض الفريق الفرنسي الخسارة أمام نظيره الألماني في المباراة التي لُعبت الأربعاء الماضي.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام دورتموند

حراسة المرمى: جانليويجي دوناروما.

الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، بيريرا، نونو مينديز.

الوسط: زائير إيمري، فيتينها، فابيان رويز.

الهجوم: عثمان ديمبيلي، كيليان مبابي، باركولا

مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند.. الموعد والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي أمام بوروسيا دورتموند الألماني في تمام العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وتُذاع مواجهة باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث مسابقة دوري أبطال أوروبا منذ عدة سنوات ماضية.