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الامارات | كريستيانو رونالدو يدعو جمهوره لخوض التدريب معه (فيديو)

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الباب أمام فرصة لا تعوض إلى جمهوره وعشاقه حول العالم.

ونشر نجم نادي النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، فيديو عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، يدعو من خلاله محبيه في جميع أنحاء العالم إلى التدرب معه.

وأشار "صاروخ ماديرا" إلى أنه يعمل بجد دائماً للحفاظ على لياقته البدنية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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