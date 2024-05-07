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نابولي يزاحم توتنهام والإنتر على مهاجم آيسلندا

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ياسر رشاد - القاهرة - دخل نادي نابولي الإيطالي في مفاوضات قوية مع المهاجم الآيسلندي  ألبرت جودموندسون لاعب جنوى لضمه في الصيف المقبل.

ويتنافس نابولي مع توتنهام وإنتر ميلان في صفقة المهاجم الآيسلندي، بعد تألقه الكبيرحيث سجل 16 هدفًا وقدم أربع تمريرات حاسمة في 34 مباراة في جميع المسابقات.

وتشير تقارير إلى أن أولوية جودموندسون  ستكون التواجد في بحسب صحيفة التلغراف .

وقرر نابولي الدخول بشكل حاسم في السباق من أجل جودموندسون ويمكن أن يرسل عرضًا رسميًا إلى جنوة في الأيام المقبلة، راغبًا في التغلب على إنتر ويوفنتوس وتوتنهام من أجل المهاجم الأيسلندي.

ومن المتوقع أن يوافق جنوى على رحيل لاعبه  في الصيف ويريد ما لا يقل عن 35 مليون يورو للاعب البالغ من العمر 26 عامًا، والذي يشعر بأنه مستعد لاتخاذ خطوة في حياته المهنية.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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