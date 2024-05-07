أرامكو السعودية تدعم القادسية.. مورينيو المدرب القادم؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الخبر (السعودية): أفادت تقارير صحفية عالمية وسعودية، بأن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لأندية روما وتشيلسي والريال واليونايتد يقترب من تدريب أحد الأندية السعودية، في واحدة من مفاجآت دوري "روشن السعودي"، ومن المرجح أن يكون هذا النادي هو القادسية العائد لدوري المحترفين، والذي يحظى بدعم شركة "أرامكو" العملاقة بعد انتقال ملكيته للشركة صيف العام الماضي.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن جوزيه مورينيو أصبح بين الخيارات التدريبية التي ترغب فيها عدة أندية من بينها القادسية العائد حديثا لدوري المحترفين، ويرغب نادي القادسية، في توفير الدعم الجيد لصفوفه، مع طاقم فني مميز قبل انطلاق الموسم الجديد.

كما ذكر موقع "توك سبورت" الإنكليزي أيضا أن موينيو من المتوقع أن يصل إلى مدينة الخبر أواخر الشهر الجاري، من أجل زيارة النادي ورؤية منشآته تمهيدا لتولي المهمة حال الاتفاق على تفاصيل التعاقد.

اعجاب بتطور الدوري السعودي

وسبق أن أبدى جوزيه مورينيو إعجابه بالتطور الذي تشهده الكرة السعودية، ورغم رفضه التصريح بإمكانية تولي تدريب ناد سعودي، إلا أنه لم يستبعد الفكرة بشكل عام.

وحضر المدرب البرتغالي نزالا للملاكمة بالمملكة، وربط البعض ذلك بفكرة دراسته أحد العروض هناك، كما كان حاضراً في مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، وهي المباراة التي أقيمت في الرياض، قبل أسابيع.

الرحيل عن أوروبا

وعلى الرغم من كثرة وتنوع التقارير التي تربط مورينيو بالدوري السعودي، إلا أن قرار الرحيل عن أجواء الكرة الأوروبية يظل صعباً بالنسبة للمدرب البرتغالي الشهير، خاصة أن سيرته التدريبية بالكامل ترتبط بأندية أوروبية عملاقة أبرزها ريال مدريد وإنتر ميلان وتشيلسي، وحقق الكثير من النجاحات والبطولات مع هذه الأندية.

لكن تجاربه اللاحقة مع مانشستر يونايتد وتوتنهام كانت خافتة، قبل أن يقود روما لتحقيق أول لقب أوروبي في تاريخه، بفوزه بدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، ثم عاد للإخفاق مع ذئاب روما لتتم اقالته.

أبدى نادي القادسية رغبته في التعاقد مع أحد نجوم أرسنال لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي القادم.

نجوم كبار في الطريق

بحسب ما ذكرته مصادر إنكليزية، فإن القادسية، لديه رغبة في دعم صفوفه بأبرز النجوم، وهو في الوقت الراهن مهتم بالتعاقد مع الدولي البرازيلي غابرييل جيسوس مهاجم أرسنال، لتدعيم خط هجومه في الموسم المقبل، بالإضافة إلى مواطنه ريتشارليسون، لاعب توتنهام، وهو لاعب يملك مواصفات بدنية وتهديفية هائلة.