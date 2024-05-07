الاهلي يقترب من ضم نجم صن داونز

كشفت تقارير صحفية، أن النادي الاهلي يقترب من ضم نجم خط وسط فريق صن داونز الجنوب أفريقي، ضمن فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقًا لـ موقع “كيك أوف” الجنوب أفريقي فإن الاهلي مهتم بالتعاقد مع تيبوهو موكوينا، لاعب وسط فريق صن داونز.

وتابعت التقارير أن الاهلي تواصل بالفعل مع نادي صن داونز، من أجل معرفة تفاصيل الصفقة، قبل أن يقدم المارد الأحمر عرضًا رسميًا للفريق الجنوب أفريقي.

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وأضافت أن موكوينا أثار إعجاب لجنة الكرة بالنادي الاهلي، عندما كان يلعب في بطولة كأس أمم أفريقيا الآخيرة.

وأردف أن الاهلي سيعتبر موكوينا بديلًا للاعب المالي ديانج، الذي من المحتمل أن يرحل بنهاية الموسم الجاري.