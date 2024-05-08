7 فئات للمتسابقين في رالي تبوك تويوتا 2024

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن قائمة المشاركين في رالي تبوك تويوتا 2024، الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للراليات التي تقام خلال الفترة من 8 – 11 مايو الحالي.

وجذب الحدث الذي يقام على مدار 3 أيام 35 مشاركة ضمن فئة السيارات، 18 ضمن فئة الدراجات النارية و8 كوادز ستخوض جميعها مراحل الرالي بدءا من الاستعراضية حتى المرحلتين الخاصتين على مسارات تنافسية لنحو 419 كلم ومسافة إجمالية تبلغ 807 كلم.

وتم تحديد 7 فئات للمتسابقين تضمنت «ULIMATE P، ULIMATE، STOCK، CHALLENGER، SSV، BIKE، QUAD»

وينتظر أن يشارك في ‫رالي تبوك‬ ضمن الجولة الثانية المتسابقون السعوديون، أبرزهم يزيد الراجحي، دانية عقيل، لفئة ULIMATE P.

كما ضمت القائمة فارس الشمري، معاذ حريري، إسراء الدخيل، خالد الشمري، أحمد الشمري، عويد الشمري، فهد المرمش، متعب القنون، مبارك الزبيدي، مطير الشمري، ومحمد التويجري.

ويتنافس في فئة CHALLENGER كل من: صالح السيف، أنيت كوانت، حمد الحربي، مها الحملي، حمزة باخشب، وعبدالله الحيدان.