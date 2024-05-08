الامارات | بوروسيا دورتموند يقصي قاهر برشلونة من دوري أبطال أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق بوروسيا دورتموند الألماني في تجديد فوزه على مضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة 0/1، في منافسات دوري أبطال أوروبا، ليصعد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب تفوقه في مجموع المباراتين أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 0/2، في المباراة التي أقيمت على ملعب "بارك دي برانس".

وتمكن هوملز، من تسجيل الهدف الأول والمباراة الوحيد لصالح بوروسيا دورتموند، من رأسية في شباك دوناروما، أثر تنفيذ ركلة ركنية من خوليان براندت، بحلول الدقيقة 50، ولم تنجح كل محاولات الفريق الفرنسي في الوصول إلى شباك ضيفه ودفاع الحديدي.

وتواصلت هجمات لاعبي باريس سان جيرمان على مرمى بوروسيا دورتموند، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل، ليودع الفريق الذي نجح في إخراج برشلونة من الدور ربع النهائي، كما تم القضاء نهائيا على كل محاولات مبابى في الحصول على هذه البطولة مع فريقه الفرنسي الذي سيغادره هذا العام.

وبهذا الفوز، يحجز بوروسيا دورتموند مقعداً في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام على ملعب ويمبلي، في انتظار الفائز من مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ لتحديد الطرف الثاني من المواجهة.