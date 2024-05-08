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لهذا السبب.. غياب مدافع الأهلي عن مباراة بلدية المحلة المقبلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تأكد غياب مدافع فريق الأهلي، محمد عبد المنعم، عن مباراة بلدية المحلة المقبلة في .

وسيغيب عبد المنعم عن مباراة البلدية بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ويلاقي الأهلي نظيره بلدية المحلة يوم السبت المقبل الموافق 11 مايو، ضمن مواجهات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة على استاد المحلة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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