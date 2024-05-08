الامارات | «الجوهرة» بطل «كأس النخبة العربية» للناشئين في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الجوهرة العُماني بلقب النسخة الثانية من بطولة «كأس النخبة العربية» لكرة القدم للناشئين تحت 15 سنة، التي نظمها مجلس دبي الرياضي، في إطار سياسة استقطاب وتطوير واكتشاف المواهب الرياضية في المراحل العمرية، وذلك بالتعاون مع شركة دلتا، واستضاف فعالياتها نادي النصر، وشارك فيها 400 لاعب، مثّلوا 16 فريقاً من سبع دول عربية.

وتوّج الفائزين بالمراكز الأولى في حفل الختام كل من: مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي أحمد المهري، ومدير أكاديمية النصر أحمد الدليل، والمدير التنفيذي لشركة دلتا الشريك التشغيلي للبطولة منير الإمام.

وحصل فريق الجوهرة على كأس البطولة، بعد فوزه على فريق النصر في المباراة النهائية بنتيجة (2-صفر)، فيما حلَّ فريق فرسان الأردن حامل لقب النسخة الأولى من البطولة في المركز الثالث، وفي منافسات الكأس الفضية فاز فريق أكاديمية فروزا من أبوظبي بالمركز الأول، بعد تغلبه على فريق طرابلس اللبناني بنتيجة (3-1).

وفاز اللاعب الحسن القاسمي من فريق الجوهرة بلقب أفضل لاعب في البطولة، كما فاز اللاعب حسين يوسف أنور يوسف، من فريق الوصل، بلقب هداف البطولة بعد تسجيله ستة أهداف، وفاز اللاعب علاء الدين الصريوي من فريق النصر بلقب أفضل حارس مرمى في البطولة، كما فاز عبدالله القحطاني من فريق فرسان الأردن بلقب الإداري المميّز.

وشهدت البطولة منافسات قوية بين الفرق المشاركة، هي: النصر، شباب الأهلي، حتا، الوصل، فرسان إسبانيا، مانشستر سيتي، برشلونة، فروزا، من الإمارات، ومن الأردن شارك فريق فرسان الأردن، وفريق عمّان، كما شارك فريق ظهران من السعودية، ومن لبنان فريق طرابلس، ومن العراق فريق العطار، ومن سلطنة عُمان شارك فريقا السيب والجوهرة.

وأقيمت البطولة وفقاً لقواعد ولوائح الـ«فيفا» واتحاد الإمارات لكرة القدم.

وتأتي هذه البطولة في إطار الخطة الاستراتيجية لمجلس دبي الرياضي في الجانب المتعلق بتطوير المواهب الرياضية، وجذب القطاع الخاص كشريك أساسي في تطوير الرياضة، من خلال تنظيم فعاليات رياضية دولية لها تأثير في برامج تطوير الناشئين، وتطوير السياحة الرياضية بدبي.

كما تم اختيار فرق البطولة بدقة، حيث تم اختيار ثمانية فرق محلية في مواجهة ثمانية فرق عربية، لإعطاء الفرصة للاعبي أندية الدولة لمواجهة جميع الفرق الأخرى، والاحتكاك مع مهارات جديدة، بحيث يلعب كل فريق محلي مع فريق عربي من خارج الدولة.