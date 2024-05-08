الامارات | الوحدة يعكر مزاج «نصر شرودر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أذاق فريق الوحدة ضيفه النصر بقيادة المدرب الهولندي ألفريد شرودر أول خسارة في الدور الثاني من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما فاز «العنابي» بهدف دون رد، أمس، في ختام الجولة الـ22، على استاد آل نهيان، ليرفع رصيده إلى 38 نقطة منفرداً بالمركز الرابع، بينما توقف رصيد «العميد» عند 35 نقطة في المركز الخامس.

وتفوق الوحدة في أول 15 دقيقة من اللقاء، بعدما سيطر على المجريات في وسط الملعب، وسدد عبدالله حمد تسديدة قوية أبعدها دفاع النصر، وعادت الكرة له مجدداً، سددها باتجاه المرمى، لكن الحارس أحمد شامبيه أمسك بها بثبات (8).

وأهدر عمر خريبين فرصة محققة لإحراز الهدف الأول، عندما سدد أحمد نورالله كرة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها شامبيه، ووصلت إلى خريبين الذي لعب الكرة برأسه، لكن حارس النصر تصدى مجدداً للكرة ببراعة (13).

في المقابل، دخل النصر أجواء اللقاء في الدقيقة 33 عندما سدد راشد عمر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، أبعدها الحارس راشد علي إلى ركلة ركنية (33)، وواصل الأخير تألقه، عندما أنقذ مرماه من هدف محقق، بعد أن مرر عادل تاعرابت كرة جميلة إلى مانولو غابياديني الذي انفرد بالمرمى وسدد الكرة، لكن راشد علي تصدى لها وأبعدها إلى ركنية (38)، قبل أن ينقذ المدافع لوكاس بيمينتا مرمى «العنابي» من فرصة أخرى عن طريق يوري ميديروش (44).

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء الفريقين، قبل أن ترتفع الإثارة في آخر 20 دقيقة من اللقاء، بعدما نشط الوحدة عقب نزول باكاييف الذي قام بمجهود فردي رائع، ومرر كرة إلى عمر خريبين الذي سددها قوية داخل الشباك محرزاً هدف الفوز في الدقيقة 71، بينما تألق أحمد شامبيه بإنقاذ مرماه من فرصة إحراز الهدف الثاني من تسديدة صاروخية أطلقها طحنون الزعابي، وأبعدها حارس النصر (79)، لتنتهي المباراة بفوز الوحدة.