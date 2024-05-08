الامارات | أخبار سريعة..

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دي ليخت وموسيالا وداير جاهزون لقيادة البايرن

أصبح الثلاثي ماتيس دي ليخت وجمال موسيالا وإريك داير، جاهزين تماماً للمشاركة مع بايرن ميونيخ ضد مضيفه ريال مدريد، اليوم، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وشارك اللاعبون الثلاثة في تدريبات بايرن، أمس، عقب تعافيهم من الإصابات التي تعرضوا لها في الفترة الماضية. وغاب الهولندي دي ليخت عن مباراة الذهاب بين الفريقين الأسبوع الماضي، التي انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب (أليانز أرينا) بمدينة ميونيخ الألمانية.

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