رباعي بايرن ميونخ يغيب عن مواجهة ريال مدريد اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريقا بايرن ميونخ مع نظيره ريال مدريد، مساء اليوم، في المباراة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

غيابات بايرن ميونخ أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وشهدت قائمة فريق الكرة الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني، غياب كل من كينجسلي كومان، وساشا بوي، ورافائيل جوريرو، وبونا سار.

قائمة بايرن ميونخ ضد بايرن ميونخ



فيما جاءت قائمة بايرن ميونيخ كالتالي: نوير - بيرتز - أورليخ - أوباميكانو - كيم مين جاي - دي ليخت - كيميتش - جنابري - جوريتسكا - كين - ساني - موتينج - داير - برايان - ألفونسو ديفيز - مولر - لايمر - ماتياس تيل - مزراوي - موسيالا - بافلوفيتش.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، الثلاثاء الماضي، على ملعب أليانز أرينا معقل العملاق البافاري.

توخيل يتلقي نبأ سار قبل مواجهة ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن نادي بايرن ميونخ تلقى بشرى سارة، قبل مواجهة نظيره ريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

حيث أنه ووفقًا لـ صحيفة "آس" الإسبانية، فإن فريق بايرن ميونخ قد استعاد خدمات مدافعه إريك داير والذي كان قد تعرض لضربة في رأسه هذا الأسبوع، عاد من الإصابة وأصبح جاهزًا للمباراة.

وواصلت، أن أيضًا اللاعب جمال موسيالا ودي ليخت قد خاضا التدريبات بشكل جيد، بعد غيابهم عن مباراة شتوتجارت الماضية.

وتابع التقرير أن دي ليخت سيشارك أساسيًا رفقة داير في خط دفاع بايرن ميونخ أمام ريال مدريد، وذلك بعد أداء مين جاي الكارثي الذي تسبب في ركلة جزاء للملكي في مباراة الذهاب.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب أليانز آرينا انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال – أوريلين تشواميني – أنطونيو روديجير – فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كامافينجا – توني كروس – فالفيردي – جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام ريال مدريد



حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش، دي ليخت، إيريك داير، نصير مزراوي.

خط الوسط: ليون جورتسكا، لايمر، توماس مولر.

خط الهجوم: هاري كين، جمال موسيالا، ليروي ساني.



موعد نهائي دوري أبطال أوروبا



حجز فريق بروسيا دورتموند بطاقة التأهل بشكل رسمي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نظيره باريس سان جيرمان، بنتيجة 1-0، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.



وأقيمت المباراة على ملعب “بارك دو برنس” لقاء باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وبهذه النتيجة تأهل بروسيا دورتموند إلى منافسات الدور النهائي، بعد فوزه بـ مجموع المباراتين أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 2-0.



وينتظر فريق بروسيا دورتموند الفائز من مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ، التي ستقام اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري الأبطال على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الملكي.



حيث تقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت 1 يونيو المقبل، على ملعب "ويمبلي" في إنجلترا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.