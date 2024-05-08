لوائح كاف تنصف الاهلي وتورط الزمالك وبيراميدز بسبب بطولات إفريقيا

بدأ بوادر أزمة تلوح في الأفق بين أندية الدوري المصري الممتاز، فيما يخص تحديد أسماء الفرق الأربعة التي ستشارك في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل.

وبدأت أندية الدوري المصري تحسب نقاطها بنهاية الدور الأول؛ وهو الأمر الذي سيتم من خلاله تحديد أسماء الفرق الأربعة التي ستشارك في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل.

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وقدمت لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم هدية للنادي الاهلي فيما ورطت الزمالك وبيراميدز بشأن تحديد أسماء الفرق الأربعة التي ستشارك في بطولة الكونفيدرالية الموسم المقبل.

وحسب لوائح الاتحاد الإفريقي فإن الاهلي لديه فرصة كبيرة في المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل في حال تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية.

وتنص المادة 12 من الفصل الرابع على أنه يحق للفريق المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا المشاركة في النسخة المقبلة دون النظر لمركزه بمسابقته المحلية.