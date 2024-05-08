اخبار الرياضه

لوائح كاف تنصف الاهلي وتورط الزمالك وبيراميدز بسبب بطولات إفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

الأهلي - الاتحاد السكندري - الدوري المصري

الأهلي - الاتحاد السكندري -

بدأ بوادر أزمة تلوح في الأفق بين أندية الدوري المصري الممتاز، فيما يخص تحديد أسماء الفرق الأربعة التي ستشارك في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل.

وبدأت أندية الدوري المصري تحسب نقاطها بنهاية الدور الأول؛ وهو الأمر الذي سيتم من خلاله تحديد أسماء الفرق الأربعة التي ستشارك في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل.

اقرأ أيضًا: حقيقة إصابة إمام عاشور قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

وقدمت لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم هدية للنادي الاهلي فيما ورطت الزمالك وبيراميدز بشأن تحديد أسماء الفرق الأربعة التي ستشارك في بطولة الكونفيدرالية الموسم المقبل.

وحسب لوائح الاتحاد الإفريقي فإن الاهلي لديه فرصة كبيرة في المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل في حال تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية.

وتنص المادة 12 من الفصل الرابع على أنه يحق للفريق المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا المشاركة في النسخة المقبلة دون النظر لمركزه بمسابقته المحلية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا