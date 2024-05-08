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"صاعد حديثا للدوري".. نادي سعودي جديد يهتم بالتعاقد مع محمد صلاح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث الناقد الرياضي السعودي محمد الذايدي، عن احتمالية انتقال المحترف المصري محمد صلاح لاعب الإنجليزي، إلى دوري روشن السعودي.

وقال الذايدي في تصريحات عبر برنامج "الحصاد الرياضي": "يوجد بعض الأسماء التي ستنضم إلى صفوف نادي القادسية خلال الفترة المقبلة، ولن تتمكن أندية صندوق الاستثمار السعودي من التعاقد معها، ومن الوارد أن ينتقل محمد صلاح إلى القادسية".

وتأهل القادسية إلى دوري المحترفين السعودي، بعدما تعادل مع أحد في الجولة 31 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، واستحوذت شركة "أرامكو" على نادي القادسية، بعد الصعود.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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