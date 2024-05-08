اخبار الرياضه

الامارات | لاعب مغربي يحرز هدفاً عالمياً في الدوري المصري.. فيديو

0 نشر
متابعة موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب مغربي يحرز هدفاً عالمياً في .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف المغربي رضا سليم، مهاجم نادي الأهلي المصري، الأضواء خلال مباراته أمام ضيفه الاتحاد السكندري (4-1) مساء أمس الثلاثاء، في الجولة التاسعة المؤجلة للدوري الممتاز لكرة القدم.

وأحرز رضا سليم الهدف الثاني "للقلعة الحمراء" بتسديدة رائعة ومتقنة من خارج منطقة على يمين الحارس مصطفى شوبير، الذي بقي متفرجا، وذلك عند الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي جرى على استاد القاهرة الدولي.

وسجل اللاعب المغربي البالغ من العمر 24 عاما، بذلك واحدا من أفضل أهدافه خلال مسيرته الكروية، وهو الرابع له في الموسم الحالي للدوري.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا