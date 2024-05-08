الامارات | البطل التونسي الحفناوي سيغيب عن «أولمبياد باريس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الأفريقي للألعاب المائية أن التونسي أحمد الحفناوي البطل الأولمبي في سباق 400 متر حرة سيغيب عن دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس الصيف المقبل.

وقال الاتحاد القاري على موقعه على الإنترنت إن الحفناوي (21 عاما) أكد تقارير وسائل إعلام تونسية بأنه لن يشارك في الأولمبياد التي ستقام بين 26 يوليو و11 أغسطس.

وقال الاتحاد الأفريقي إن الحفناوي رفض استئناف التدريب في الولايات المتحدة حيث كان يقيم سابقا لكنه لم يكشف عن تفاصيل.

وتدرب الحفناوي في كاليفورنيا أواخر العام الماضي تحت قيادة المدرب السابق للفريق الأمريكي مارك شوبيرت.

لكن السباح التونسي أبلغ الصحفيين خلال بطولة العالم التي أقيمت في الدوحة في فبراير شباط الماضي بأنه عاد إلى وطنه تونس بسبب مشكلة تتعلق بالتأشيرة.

وفي 2021 عندما كان عمره 18 عاما أذهل السباح التونسي العالم عندما فاز بسباق 400 متر حرة في أولمبياد طوكيو الصيفي المؤجل رغم أنه كان صاحب أبطأ زمن في التصفيات بين جميع المشاركين في نهائي السباق.

وحصل على لقبي سباقي 800 متر و1500 متر حرة في بطولة العالم العام الماضي في فوكوكا كما نال المركز الثاني في سباق 400 متر خلف الأسترالي سام شورت.

ومع ذلك، فشل الحفناوي في الوصول إلى النهائي في جميع هذه السباقات الثلاثة في بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في الدوحة في فبراير.